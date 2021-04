Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Merz / Laschet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Merz / Laschet:

"In der Tat ist es klug von Laschet, Friedrich Merz als Wahlkämpfer mit einzubinden. Er dient all jenen unter den durch die Merkel-Ära zumindest irritierten Unionswählern als Symbolfigur dafür, dass CDU/CSU doch noch irgendwas übrig haben für bürgerlich-konservatives Denken, das sich aber klar abgrenzt zu den Rechtsaußen von der AfD. Merz ist ein überzeugend argumentierender Marktwirtschaftler, muss aber sein Portfolio noch schärfen, wenn er das Megathema unserer Zeit - die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in das Zeitalter

der Klimaneutralität - prägen und es nicht den Grünen überlassen will."/zz/DP/jha