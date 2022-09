Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Notwendigkeit der Russland-Sanktionen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Notwendigkeit der Russland-Sanktionen:

"Die Bundesregierung arbeitet daran, die Abhängigkeiten zu verringern, doch man hat den Eindruck: nicht mit letzter Konsequenz. Anstatt die drei noch laufenden Atomkraftwerke weiterzubetreiben und die drei, die im letzten Jahr abgeschaltet worden sind, schnellstmöglich so zu ertüchtigen, dass eine Wiederinbetriebnahme möglich wird, leistet sich die Bundesregierung einen Kompromiss namens "Notreserve", weil das grüne Licht in der Ampel einen Wackelkontakt hat. Und man wünschte sich einen Bundeskanzler, der der deutschen Industrie ein entschiedeneres Signal senden würde als die vage Zuversicht, man werde "wohl" durch den Winter kommen. Gebraucht wird ein Bekenntnis wie in der Euro-Krise, man werde alles tun, was auch immer nötig ist, um durch diese Zeit zu kommen. Und die geeigneten Maßnahmen."/kkü/DP/ngu