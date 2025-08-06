Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Rentendiskussion

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Rentendiskussion

Das Rentenniveau zu senken, ist keine Lösung. Schon die derzeitigen rund 50 Prozent sind im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich und in vielen Ballungsräumen im Vergleich zum Mietniveau unzumutbar. Sinken die Bezüge real weiter, fallen die Betroffenen anderen Sozialsystemen zur Last. Die Beiträge zu erhöhen, belastet nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber. Beide beschweren sich schon jetzt zu Recht über die hohen Sozialversicherungsbeiträge./yyzz/DP/zb