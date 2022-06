Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Schneise im Tarifdschungel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Schneise im Tarifdschungel:

"Auch wenn der Eisenbahn-Fernverkehr wegen seiner derzeitigen Unpünktlichkeit in aller Munde ist, so ist doch der öffentliche Nahverkehr selten im Visier der "großen" Politik. Dabei ist er ein unverzichtbares Element allgemeiner Mobilität. Die Diskussionen um das 9-Euro-Ticket haben ihn jetzt glücklicherweise in den Vordergrund gerückt und die Missstände des Systems aufgedeckt. In dicht bevölkerten Regionen bleiben viele Busse im Stau stecken, auf dem Land fahren sie, wenn überhaupt, abgesehen vom Schülerverkehr selten gut besetzt durch die Gegend."