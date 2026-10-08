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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Schülerprotesten in Frankreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Schülerprotesten in Frankreich:

"Diese ist kein Spleen verwöhnter Teenager, sondern hat sehr konkrete, nachvollziehbare Gründe. Die Jugendlichen fordern schlichtweg annehmbare Bedingungen, um zu lernen. Seit Jahren fehlt es den französischen Schulen am Grundlegenden: an intakten Gebäuden, Material, Personal und Ersatz für ausfallende Lehrkräfte. Im Sommer werden die Klassenräume zu Brutkästen, im Winter zu Eiskammern. Oftmals sitzen 35 Kinder und mehr in einer Klasse. Seit Jahren wird ausgerechnet an der Zukunft des Landes extrem gespart. Hinzu kommt die Ungleichbehandlung von Schulen in Vororten und sozialen Brennpunkten einerseits und in Paris und anderen Metropolen andererseits."/yyzz/DP/nas

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