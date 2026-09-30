DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,35 +2,9%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.471 -0,4%Euro 1,1335 -0,1%Öl 103,4 +0,8%Gold 4.173 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Söders Drohung/Linkspartei in Berlin

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Söders Drohung/Linkspartei in Berlin:

"So bedrückend die Aussicht auf eine von der Linkspartei geführte Berliner Landesregierung auch sein mag: Die Drohung von Ministerpräsident Markus Söder, bei einer solchen Koalition bayerische Zahlungen zu streichen, läuft zunächst ins Leere. Das hat nichts damit zu tun, dass die Struktur des Länderfinanzausgleichs überarbeitet werden sollte, um das Gerechtigkeitsempfinden in Süddeutschland nicht allzu sehr zu strapazieren. Grundlage für das System ist unter anderem die Forderung, dass Bundes- und Landesgesetzgeber "gleichwertige Lebensverhältnisse" in der Republik herstellen müssen. Und hier geht es ums Prinzip: Auch wenn Bayern beim Finanzausgleich ein Geberland ist, heißt das nicht, dass hier das Motto gilt: "Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird." Was gespielt wird, bestimmt das Berliner Wahlvolk."/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.