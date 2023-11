Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Söders Vorschlag für Neuwahlen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Söders Vorschlag für Neuwahlen:

"Allerdings haben solche Vorstöße in der Regel auch zur Folge, dass die damit Bedrängten sich gegenseitig unterhaken. Auf der anderen Seite sieht Söder wohl Chancen, die FDP aus der Ampel herauszulösen. Wer weiß, vielleicht folgt in den nächsten Tagen noch ein spezielles Angebot an die Adresse der Liberalen. Das Risiko, dass bei vorgezogenen Neuwahlen vor allem die AfD gewinnt, nimmt Söder offenbar in Kauf."