Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu SPD und Kriegsgeschehen in der Ukraine

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu SPD und Kriegsgeschehen in der Ukraine:

"Scholz sieht sich immer wieder dem Dilemma ausgesetzt zu begründen, warum Deutschland nicht alles liefert und macht, was die Ukraine begehrt - und gleichzeitig glaubhaft zu machen, man stehe selbstverständlich "unverbrüchlich an der Seite der Ukraine", wie dies die beiden SPD-Emissäre in Kiew taten. Im Alleingang werde Deutschland nichts entscheiden, das ist Scholz' Mantra. Es ist richtig. Ein anderes lautet: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Auch richtig. Aber dafür ist mehr nötig, als die Ukraine bisher bekommt."/yyzz/DP/he