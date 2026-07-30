DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,22 -3,3%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 55.950 +0,4%Euro 1,1453 -0,0%Öl 89,5 -1,4%Gold 4.059 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Stellenabbau/Autoindustrie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Stellenabbau/Autoindustrie:

"Da müssen intelligente Produkte her. Ein bisschen Luxus und Formel 1 ist sicher nicht schlecht fürs Renommee. Ausschließlich teure Produkte beschäftigen aber nicht Hunderttausende, wie Mercedes-Chef Källenius nun auch zugeben musste. Die wirkliche Durchdringung, wenn schon nicht Beherrschung des Marktes kommt erst mit resilienten Ideen für Massen. Dass die hiesige Autoindustrie sich nach dem Krieg gegen die USA behaupten und sie sogar abhängen konnte, liegt nicht in erster Linie am Supersportwagen 300 SL, sondern auch und vor allem an Modellen wie Käfer, Golf oder Dreier-BMW."/DP/jha