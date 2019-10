Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Thüringen / CDU

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Thüringen / CDU

So, wie Teile der Linken nach wie vor ein anderes politisches und gesellschaftliches System als das der Bundesrepublik anstreben, so streben das auf der anderen Seite des Spektrums Teile der AfD an. Solange das so ist kann die Union die Frage, ob eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit möglich ist, nicht mit Ja beantworten, ohne ihre grundsätzlichen Werte zu verletzen./zz/DP/zb