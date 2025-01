Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Trumps Schlüsselrolle in Ukraine/Nahost

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Trumps Schlüsselrolle in Ukraine/Nahost

Hinsichtlich der Ukraine sind bevorstehende Verhandlungen wieder in weite Ferne gerückt, nachdem Trump selbst die Aussage relativiert hat, er werde den Krieg noch am ersten Tag seiner Amtszeit beenden. Jetzt will er sich bald mit dem Aggressor Putin treffen. Im Nahen Osten dagegen hält Trump an seinem rabiaten Kurs fest und verspricht den Hamas-Terroristen und ihren Finanziers "die Hölle", wenn sie nicht die israelischen Geiseln freilassen. Die Welt wird sehen, ob die Gewaltdrohung des starken Mannes die Terroristen ausreichend einschüchtert./yyzz/DP/zb