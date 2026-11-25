NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Überprüfung der Haushalte der EU-Staaten:

Frankreich schlittert in eine finanzielle Katastrophe und trotzdem bescheinigt die Behörde der Regierung, sich mit ihren Haushaltsplänen an die vereinbarten Vorgaben zu halten. Da stellt sich die Frage, was europäische Schuldenregeln noch wert sind. (...) Wie soll die Kommission von kleineren EU-Ländern Haushaltsdisziplin einfordern, wenn es ihr nicht gelingt, die größten Volkswirtschaften auf einen guten Sanierungskurs zu bringen?/yyzz/DP/mis