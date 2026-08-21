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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Umfragewerten der Regierung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Umfragewerten der Regierung:

"Ist die mediale Dauerberieselung über die schlechte Arbeit der Berliner Politik wirklich hilfreich? Union und SPD werden nach Maßgabe der Dinge noch gut zwei Jahre regieren, ein Kanzlerwechsel ist trotz ständig wiederkehrender Gerüchte nicht sehr wahrscheinlich. Momentan zumindest. Der immer lauter werdende öffentliche Rapport über die vermeintlichen Totalversager von Schwarz-Rot verunsichert die Akteure, lässt erst recht nichts mehr gelingen und verschafft den Parteien an den Rändern mehr Zuspruch. Denkt wirklich jemand, eine Regierung aus AfD und BSW, um nur ein Beispiel zu nennen, wäre erfolgreicher? Das BSW zerlegt sich bereits jetzt, wie Thüringen zeigt. Was aber sollen wir stattdessen machen? Auch den größten Mist der Regierung noch bejubeln? Natürlich nicht. Sachliche Debatten, etwa über die Probleme, die mit der Abschaffung der Rente mit 63 für bestimmte Berufsgruppen verbunden sind, müssen geführt werden."/yyzz/DP/nas

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