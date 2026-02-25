Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Unfalltoten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Unfalltoten:

"Um das Problem zu erkennen, braucht es nicht einmal Empirik, ein Blick auf die Autobahnen reicht. Dort herrscht mittlerweile eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aus denen, die um die 130 pendeln und jenen, die mit schweren Limousinen oder Sportwagen weit schneller rasen, und nicht nur sich gefährden, weil viele sie gar nicht kommen sehen, nicht mit ihnen rechnen. Trotzdem verweigert sich die Politik und setzt auf den Uralt-Slogan "freie Fahrt für freie Bürger". Dabei wäre ein Tempolimit die billigste aller Varianten, weil es kostspielige Systeme wie aktuell auf der Münchner Autobahn überflüssig machte. Geld, das sich umleiten ließe, etwa in den Ausbau von Rad- oder Fußwegen."/DP/jha