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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu US-Präsident Trump/Iran-Konflikt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu US-Präsident Trump/Iran-Konflikt:

"Statt sich an immer neue Strohhalme zu klammern, sollte die US-Regierung eine nüchterne Bestandsaufnahme machen. Trump hat den Krieg gegen den Iran ohne vernünftigen Grund begonnen und damit ein brutales, inkompetentes und ideologisch ausgelaugtes Regime gestärkt. Washington sollte sich trotzdem mit dem Iran einigen, auch wenn das bitter ist und bedeutet, dass Teheran die Straße von Hormus als Folge von Trumps Krieg auf Dauer kontrolliert. Realistischer als ein Rückzug der Iraner von der Meerenge ist eine iranische Zustimmung zu neuen Atomgesprächen. Das könnte Trump dann als Erfolg verkaufen und hoffen, dass die Amerikaner ihm glauben."/DP/jha

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