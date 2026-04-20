Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Verfassungsschutz/Volksverhetzer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Verfassungsschutz/Volksverhetzer:

"Selten war die Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg so aufgewühlt wie heute. In solchen Zeiten haben Volksverhetzer und Scharfmacher Konjunktur, wie der Verfassungsschutzbericht Bayern für 2025 unterlegt. Die Aufklärung ist trotz modernster Informationsmittel auf dem Rückzug. Parolen und Feindbilder sind gefragt: Die Ausländer, die Juden, die Kapitalisten, die Rechten, die Linken und die 'Ungläubigen' - oder der Staat insgesamt. Dazu kommt eine Bedrohung von außen. Putins Russland ist dabei, mit Desinformation Öl ins Feuer zu gießen. Nach dem Lehrbuch des Geheimdienstlers Putin wird mit hybrider Kriegsführung Angst und Unsicherheit geschürt. Falls man in Moskau den bayerischen Verfassungsschutzbericht überhaupt zur Kenntnis nimmt, dürfte er Genugtuung auslösen."/yyzz/DP/stw