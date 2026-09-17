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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu von der Leyens EU-Rede

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu von der Leyens EU-Rede:

"Man bekam den Eindruck, als würde die Kommissionspräsidentin ein Pflichtprogramm abspulen und sich von einer Ankündigung zur nächsten hangeln. Das ist bemerkenswert, denn an Themen und Herausforderungen mangelt es nicht. Europa muss sich in einer Welt behaupten, in der Russland Krieg führt, die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, China seine wirtschaftliche Macht ausspielt, Europas Wirtschaft ins Hintertreffen gerät, die Folgen des Klimawandels immer dramatischer ausfallen, die Künstliche Intelligenz die Welt revolutioniert und hybride Angriffe zum Alltag gehören. Und viele der Vorschläge von der Leyens klangen sinnvoll, manche sind durchaus ambitioniert, die meisten aber waren viel zu vage formuliert. Zudem ergibt eine lange Liste politischer Vorhaben noch keine glaubhafte Erzählung davon, wohin sich Europa entwickeln soll."/yyzz/DP/men

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