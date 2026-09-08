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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Wahlerfolg der AfD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wahlerfolg der AfD:

"Die Politiker der Parteien der Mitte dagegen können von der AfD lernen, auch wenn es schwerfällt. Persönliche Präsenz vor Ort mit vier Grillfesten am Tag mit Selfies und Streaming helfen dabei mehr als ein Interview aus der zweiten Reihe, in dem ein schwieriger Kompromiss bei der Rente wieder infrage gestellt wird. Die Wahlkämpfer der Mitte dürfen nur Versprechen machen - und müssen sie gut und glaubhaft erklären -, die sie dann auch halten müssen, und Wünsche der Wähler erfüllen. Es war echte Wahlkampfhilfe für die AfD, die Unternehmenssteuern zu senken, und gleichzeitig den Mittelstandsbauch bei der Steuer zum Schaden der kleinen und mittleren Einkommen weiter anschwellen zu lassen."/yyzz/DP/nas

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