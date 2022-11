Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Angriffskrieg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Angriffskrieg:

"Über 100.000 russische Soldaten sollen im Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen oder verletzt worden sein, das Gleiche gelte wohl auch für die Ukraine, sagt US-Generalstabschef Mark Milley. Ob die Zahlen stimmen, kann unabhängig nicht überprüft werden. Eines wird man aber, so tragisch wie banal es ist, feststellen können: Das menschliche Leid dieses Krieges ist, wie in jedem Krieg, enorm. Ist es nicht an der Zeit, am Verhandlungstisch nach Lösungen zu suchen?"