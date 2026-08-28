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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Besuch des CIA-Chefs in Moskau

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Besuch des CIA-Chefs in Moskau:

Es gibt noch direkte Kontakte zwischen Washington und Moskau. Das zeigte der Besuch von CIA-Chef John Ratcliffe in Moskau. Die Visite wurde geheim gehalten. Es war Donald Trump, der sie ausplauderte und bestätigte: Ratcliffe sei "gewissermaßen auf einer eher routinemäßigen Mission dort", sagte der US-Präsident in einem Talk. Routine? Garantiert nicht. Solche Besuche sind sehr selten. Wie brisant die Lage dann sein kann, wenn sie stattfinden, zeigt nämlich ein Rückblick auf den letzten Flug eines CIA-Chefs nach Russland. Das war im November 2021, damals warnte Ratcliffes Vorgänger William Burns Wladimir Putin persönlich davor, die Ukraine militärisch anzugreifen. Das Ergebnis ist bekannt./yyzz/DP/mis

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