Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Brückeneinsturz in Dresden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Brückeneinsturz in Dresden:

"Der Brückeneinsturz in Dresden ist ein Warnsignal an die Politik, an die Forschung, aber vor allem an die Behörden in Deutschland. Er sollte aber nicht zu einer neuen Auflage der Jammer-Arie instrumentalisiert werden, wie schlecht es um das Land insgesamt steht. Vielmehr kann der Vorfall als Start für buchstäblich konstruktives Handeln beim Thema Erneuerung der Infrastruktur ermutigen."/DP/jha