Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Sparprogramm Bürgergeld

13.07.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Sparprogramm Bürgergeld:

"Erst wer sich aus eigenen Mitteln nicht mehr zu helfen weiß, sollte die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen. Sozialpolitiker, denen dieser Gedanke fremd klingen mag, vergessen oft, dass er keineswegs von sozialer Kälte gespeist wird. Sondern vom Zutrauen in die Fähigkeit der Menschen in diesem Land, sich zunächst einmal selbst zu helfen. Das Argument, jemand, der über Jahrzehnte gearbeitet hat, dürfe doch nicht gleichgestellt werden mit jemandem, der sich nie ernsthaft um Arbeit bemüht hat, ist absolut überzeugend. Der richtige Weg dorthin ist aber, das Arbeitslosengeld entsprechend auszustatten, nicht die Grundsicherung für alle auszubauen. Eine Grundsicherung muss eben das sein: eine Sicherung des Grundbedarfs. Und eben kein steuerfinanziertes Versprechen, das sich für jemanden, der seinen Job verloren hat und der auf Dauer keinen neuen findet, beim Lebensstandard so gar nichts ändert - und das dann alle (mit-)bezahlen."/yyzz/DP/he