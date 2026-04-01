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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Streik von Verdi im öffentlichen Verkehr

07.04.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Streik von Verdi im öffentlichen Verkehr:

"Der Endlosstreik ist ein Problem - weil er an einer Säule der staatlichen Daseinsfürsorge rüttelt. Und weil er in eine Zeit gelegt wird, die eigentlich eine Chance für den Nahverkehr sein könnte: Hohe Spritpreise wären das beste Argument, das Auto stehen zu lassen. Ist aber halt keine Option, wenn Tram und U-Bahn nicht fahren."/yyzz/DP/he