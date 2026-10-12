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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Berliner Regierungsbildung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Berliner Regierungsbildung:

"Es ist schon bedenklich genug, dass solche Selbstverständlichkeiten unter potenziellen Koalitionspartnern überhaupt erst schriftlich fixiert werden müssen. Aber nicht genug damit, kaum war das Einigungspapier unterzeichnet, da wandten sich bereits 120 prominente Linke in einem offenen Brief gegen diese Verhandlungsgrundlage. Wer das alles sieht, der kann die Erklärung der Linken gegenüber Grünen und SPD nur als halbherzig und als ein Mittel zum Zweck betrachten."/yyzz/DP/he

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