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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur EU-Beitrittsperspektive der Ukraine

19.06.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zur EU-Beitrittsperspektive der Ukraine:

"Ein Nato-Beitritt der Ukraine ist momentan nicht in Reichweite, aber eine Aufnahme in die EU schon, das hat selbst die russische Seite hin und wieder angedeutet. Also sollten zumindest Vorverhandlungen beginnen - auch aus egoistischen Gründen, denn die Ukraine wird ein Gewinn für Europas Wirtschaft sein. Zwar sollte die EU an dem Prinzip festhalten, keinen Staat aufzunehmen, der sich mit einem anderen im Krieg befindet. Aber wenn sich in den Verhandlungen ein Waffenstillstand erreichen lässt, bei dem formal ungeklärte territoriale Fragen übrig bleiben, sieht das auch ohne Friedensvertrag anders aus."/yyzz/DP/men