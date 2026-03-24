DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -2,8%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.326 +0,9%Euro1,1593 -0,2%Öl99,48 -0,4%Gold4.561 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht? Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht?
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Krise der SPD

25.03.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zur Krise der SPD:

"Solange die SPD in der Bundesregierung und im Bundesrat noch einigermaßen Macht hat, sollte sie die Mittelschicht - nicht zu verwechseln mit dem, was Lobbyisten als "Familienunternehmen" bezeichnen - in den Fokus ihrer Bemühungen nehmen. Wenn sie hier die Wortführerschaft in der Koalition übernimmt, könnte es vielleicht wieder etwas werden. Mit der SPD und mit der Bundesregierung. Für alles andere gibt es schon Originale. Kopien der Rechten und Linken braucht Deutschland nicht."/yyzz/DP/men