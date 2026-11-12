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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Krise um das Verfassungsgericht in Polen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Krise um das Verfassungsgericht in Polen:

"Neben der Frage nach der Rechtmäßigkeit von Tusks Vorgehen erhebt sich auch die Frage nach seiner politischen Klugheit. Immerhin bietet er ein Jahr vor den nächsten Parlamentswahlen seinen nationalkonservativen Gegnern eine beispiellose Gelegenheit zur Mobilisierung ihrer Anhänger, gleichzeitig vollzieht das zersplitterte rechte Lager den Schulterschluss. Allerdings spricht viel dafür, dass der Premier Effekt in Kauf nehmen musste: Eine Untätigkeit in der Verfassungsfrage hätte ihn viele Stimmen im eigenen Lager gekostet."/DP/jha

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