DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 59.271 +2,0%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme/'NZZ am Sonntag': Retourkutsche für den US-Vizepräsidenten

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" kommentiert die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die Kritik seines Vizepräsidenten am Iran-Krieg:

Werbung

"Schon einen Tag nach den Midterms hat US-Vizepräsident JD Vance eine Fehde mit seinem Chef angezettelt. Er machte den von Donald Trump begonnenen Iran-Krieg für die Wahlniederlage der Republikaner verantwortlich. Der Präsident gestand grimmig ein, diese Analyse "stimme größtenteils", verteidigte aber den Krieg.

Es war zweifellos Vance' Versuch, sich für eine Kandidatur 2028 von Trumps Politik abzugrenzen. (...) Es war Vance, der sich vor dem Militärschlag für ein Abkommen einsetzte, doch die Verhandlungen scheiterten, und Trump schlug los - vielleicht sogar, um ihm zu schaden. Immerhin hatte Vance den Krieg schon zuvor öffentlich abgelehnt. Trump sagte damals nur, Vance ticke "philosophisch ein bisschen anders" als er.

Nun hat er dem untreuen Wiederholungstäter eine Retourkutsche verpasst, ihn aus den Verhandlungen mit Iran genommen und ein Abkommen für überflüssig erklärt. Das dämpft jede Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung - und verkleinert den politischen Spielraum des Vize. Trumps Rache stand im Kleingedruckten: Vance solle "seine vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit" der "massiven Korruption und Kriminalität" in demokratisch regierten Gliedstaaten widmen. Zu gewinnen gibt es da wenig."/pau/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.