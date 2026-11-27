ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Spanier Pablo Hernández de Cos wird neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Dazu schreibt die "Neue Zürcher Zeitung" am Freitag:

Werbung

"Das Geschehen zeigt einmal mehr, dass die EZB fest in der Hand des "Club Med" ist, also von Anrainerstaaten des Mittelmeeres. Seit der Gründung der Notenbank im Jahr 1998 war mit Wim Duisenberg nur einmal ein Nordeuropäer für fünf Jahre Präsident der Währungsbehörde. Seitdem hatten zwei Franzosen und ein Italiener das Amt inne, nun kommt erstmals ein Spanier. (...)

Deutschland hat es als mit Abstand größter Nettozahler der EU nie fertiggebracht, valable Kandidaten wie die früheren Bundesbank-Chefs Axel Weber oder Jens Weidmann an die Spitze der EZB zu bugsieren, sondern durfte lediglich zu Beginn der Währungsunion zweimal den Chefökonomen stellen, wenngleich dies ebenfalls eine wichtige Position ist. Ausgewogen ist die Besetzung der EZB zwischen Nord- und Südeuropäern, die unterschiedliche Schwerpunkte bei den Themen Inflation und Wachstum haben, schon lange nicht mehr.

Den Deutschen wurde für die Aufgabe der D-Mark eine Europäische Zentralbank nach dem Vorbild der Bundesbank versprochen. Für die Stabilität der Euro-Zone sollten die Maastricht-Kriterien sorgen, die den Staaten Grenzen für Verschuldung und Haushaltsdefizit setzen. Die EZB hat sich von der Bundesbank längst weit entfernt, und die Maastricht-Kriterien sind das Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben stehen. Berlin hat seine Interessen bei der EZB seit fünfzehn Jahren vernachlässigt. Oft dürfte es der Bundesregierung recht gewesen sein, dass die EZB mit Anleihekäufen kurzfristig für Ruhe an den Finanzmärkten gesorgt hat. Langfristig wird die Schuldenwirtschaft die Währungsunion jedoch destabilisieren."/pau/DP/zb