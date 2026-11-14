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Pressestimme/'NZZ': Die Gen-Z-Proteste sind voller Widersprüche

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Samstag die Demonstrationen junger Menschen in vielen europäischen Ländern:

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"Hunderttausende von jungen Menschen demonstrieren, weil sie sich von der Politik ignoriert fühlen. Sie wollen ein anderes System. Es ist eine rohe Kraft, angetrieben durch Zukunftsangst und Enttäuschung, befeuert durch soziale Netzwerke. Dabei mischen sich radikalisierte Plünderer und Krawallbrüder mit friedlichen Schülern und Studentinnen.

Die Proteste sind explosiv, weil sich in ihnen Bruchlinien der europäischen Gesellschaften spiegeln. Sie sind widersprüchlich und fragmentiert, weil das auch die Generation Z ist. Sie sind unberechenbar und schwer zu fassen, weil ihre Themen zwar ein allgemeines Unbehagen ausdrücken, gleichzeitig aber vage bleiben. Die Protestwelle passt so zum europäischen Zeitgeist in der neuen Weltunordnung. (...)

Die Gen-Z-Proteste sind voller Widersprüche. Ihr positiver Ausdruck sind die Hunderttausende, die friedlich eine bessere Zukunft fordern. Ihre hässliche Fratze ist die Geilheit auf Zerstörung. Damit werden alle zu Geiseln der Gewalt. (...)

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Solange sich die Enttäuschten der Gen Z nicht von der Gewalt emanzipieren, entsteht keine Bewegung. Dann bleiben die Proteste durch ihre Widersprüche fragmentiert und auf individuelle Alltagsprobleme beschränkt. Das passt zwar zu unseren vereinzelten Gesellschaften. Doch für einen Wandel braucht es das Gegenteil: Allianzen und Dialog über Bubbles und Generationen hinweg. Slogans wie "Gen Z regelt" wirken aber selbstbezogen und abweisend. Und wenn die Gewalt anhält, wird die politische Reaktion Repression sein, kein Eingehen auf die Bedürfnisse der Jungen."/pau/DP/zb

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