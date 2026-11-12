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Pressestimme/'NZZ': Friedensprozess ist ein Täuschungsmanöver Trumps und Putins

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Donnerstag die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi:

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"Der Kremlchef Putin hat jüngst wiederholt, dass Ukrainer und Russen "genetisch" dasselbe Volk seien. Das klingt nicht nach Bereitschaft, irgendeine Form ukrainischer Identität und Staatlichkeit zu akzeptieren. Sein Delegationsleiter bezeichnete die Ukraine in Abu Dhabi als Eiterbeule, die das Siechtum der europäischen Sicherheitsordnung illustriere. Solche Nettigkeiten lassen sich kaum als Fortschritt hin zum Frieden interpretieren.

Vielmehr zeigt sich immer klarer, dass der "Friedensprozess" ein Täuschungsmanöver (des US-Präsidenten Donald) Trump und Putins ist. (...)

Die Europäer können weder Trump noch Putin ändern, aber sie sollten zumindest deren Tricks durchschauen. Die richtige Antwort darauf wäre, jegliche Verhandlungen für irrelevant zu erklären, an denen die Europäer nicht beteiligt sind. Es geht nicht an, dass Moskau und Washington im Alleingang über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur verhandeln - diese Devise hätte Brüssel in aller Schärfe festhalten sollen. Statt zu Hause zu bleiben, begingen die europäischen Spitzenbeamten den Fehler, sich als Zaungäste nach Abu Dhabi zu begeben. (...)

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Die europäischen Nato-Staaten sind die weitaus wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Gegen ihren Willen kann der Kreml seine Kriegsziele nicht erreichen. Eigentlich ergäbe sich daraus eine erhebliche Verhandlungsmacht. Aber zu oft steht sich Europa im Spiel der Großmächte selber im Weg."/pau/DP/zb

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