ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Ausschluss der umstrittenen Politikerin Vanessa Emde aus der Berliner Linke-Fraktion heißt es am Mittwoch in der "Neuen Zürcher Zeitung":

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"Der Entscheid markiert das vorläufige Ende eines über Wochen anhaltenden Machtkampfs in der Partei. Auf der einen Seite stehen die Parteispitze um die Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp und ihre Unterstützer, die sich die Bildung einer linken Regierung mit SPD und Grünen erhoffen und eine gewisse Mäßigung einfordern. (...)

Auf der anderen Seite stehen Emde und ihre Sympathisanten, deren hauptsächliches Thema der Konflikt im Nahen Osten ist. Emde war im September im migrantisch geprägten Neukölln mit 46 Prozent der Erststimmen direkt in das Berliner Landesparlament gewählt worden. Der radikale Flügel der Linken versteht sich als "palästinasolidarisch" und zeigte wiederholt eine Nähe zu Terrorsympathisanten. (...)

Bemerkenswert ist der nun erfolgte Ausschluss deswegen, weil die Linken-Fraktion seit der Wahl von jungen, aktivistischen und tendenziell israelfeindlichen Kräften geprägt wird. Sie waren in den vergangenen Jahren in die Partei geströmt und sind nun auch Teil der parlamentarischen Linken. Trotz dieser inhaltlichen Nähe zu Positionen, wie sie auch Emde vertritt, konnte die Parteiführung die Mehrheit beschaffen.

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Damit ist der Weg für eine Regierungsbildung mit Grünen und SPD vorerst frei. Sollte sie gelingen, würde mit Eralp zum ersten Mal eine Linke Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Dennoch kann sich die Linken-Spitze längst nicht darauf verlassen, dass der innerparteiliche Konflikt ausgestanden ist. Er tritt vielmehr in eine neue Phase ein."/pau/DP/zb