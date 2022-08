Pressestimme: 'OM-Medien' zu Gas-Notfallplan der EU

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - "OM-Medien" zu Gas-Notfallplan der EU:

"Einmal mehr zeigt sich, dass die Mitgliedsstaaten der EU nicht gewillt oder fähig sind, gemeinsam zu agieren. Denn, dass da noch deutlich mehr ginge, zeigt das Beispiel Spaniens. Hier werden auch privatwirtschaftliche Einrichtungen wie Kaufhäuser, Kinos, Hotels und nahezu alle Büro- und Firmengebäude in die Pflicht genommen. Die Vorgaben ließen sich, mit sinnvollen Anpassungen an natürliche Gegebenheiten, als Minimalpaket leicht auf die gesamte EU übertragen. Dann ginge es auch nicht mehr um eine relativ willkürlich gewählte Prozentzahl als Einsparziel, sondern schlicht darum, so wenig Gas wie möglich zu verbrauchen."/DP/jha