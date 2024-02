Pressestimme: 'OM-Medien' zu Hass im Netz

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - "OM-Medien" zu Hass im Netz:

"In den Kommentarspalten fallen regelmäßig sämtliche Hemmungen. Ein weiteres Problem ist der einseitige Algorithmus, der die Nutzer ganz nach ihrem Profil und ihren Vorlieben in einer gewissen Blase hält oder sie noch weiter hineinzieht. In diesem Zuge muss auch die Medienkompetenz an Schulen noch weiter in den Fokus gerückt werden. Hauptproblem sind aber vielmehr erwachsene Menschen, die jede Form eines zivilisierten Umgangs vermissen lassen. Hier braucht es ein konsequentes Durchgreifen, diese Nutzer müssen dauerhaft gesperrt werden."/yyzz/DP/he