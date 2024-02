Pressestimme: 'OM-Medien' zu Microsoft/Milliardeninvestition

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM-Medien" zu Microsoft/Milliardeninvestition:

"Der US-Softwaregigant Microsoft baut mit dem Projekt seinen globalen Vorsprung in Sachen KI aus. Denn: Firmen, die auch die Infrastruktur für KI bereitstellen, haben einen enormen Vorteil bei der Sammlung von Daten und ihrer Vernetzung, um die KI immer schlauer werden zu lassen. Das wirft nicht nur ethische, rechtliche, politische und soziale Fragen auf, sondern vor allem auch solche, bei denen es am Ende um die menschliche Identität geht. Der Diskurs zum Thema hat längst begonnen, doch er ist abstrakt. Was pragmatisch wichtig bleibt, ist: Es darf keine zu starken Abhängigkeiten von Staaten, Volkswirtschaften und Gesellschaften von einer Firma geben."