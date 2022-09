Pressestimme: 'OM-Medien' zu Russland/China/UN

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - 'OM-Medien' zu Russland/China/UN

Mit Putins Überfall auf die Ukraine wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Krieg ist, so scheint es, wieder salonfähig. Entlang der Grenze zwischen Kirgisistan und Tadschikistan toben schwere Kämpfe, Aserbaidschan hat Armenien angegriffen und pünktlich zum Beginn der UN-Generalversammlung haben China und die USA die nächste Eskalationsstufe im Konflikt um Taiwan ausgerufen. In dieser Situation muss die UN-Vollversammlung zeigen, ob sie ihrer Aufgabe gewachsen ist. Das weltweite Erstarken des Nationalismus macht diese Aufgabe nicht leichter. Aber ganz unten in Pandoras Büchse ruht nach wie vor die Hoffnung./yyzz/DP/zb