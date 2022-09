Pressestimme: 'OM-Medien' zu Wirtschaft/Ifo

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - "OM-Medien" zu Wirtschaft/Ifo:

Man stelle sich vor, Putin hätte seine Truppen nicht in die Ukraine einmarschieren lassen. Das Ifo-Institut hätte sicherlich andere Zahlen präsentiert. Die Coronakrise mehr oder weniger überwunden, die weltweite Nachfrage nach deutschen Produkten steigend, würden nur die noch immer gestörten Lieferketten die ansonsten gute Stimmung trüben. Hätte, wäre, könnte... Die Politik muss jetzt denen helfen, die unverschuldet in Schieflage geraten. Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit fette Gewinne eingestrichen und dabei von billigem Gas profitiert. Es war nicht zuletzt ihr Lobbyismus, der das Land in diese Situation gebracht hat. Auch wenn er derzeit keine glückliche Figur macht, trifft den Wirtschaftsminister daran - ausnahmsweise - keine Schuld./ra/DP/nas