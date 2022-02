Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' zu Habeck/Rente

LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu Habeck/Rente:

"Es ist natürlich völlig in Ordnung, den Menschen zu erlauben, übers Rentenalter hinaus zu arbeiten. Naiv ist allerdings die Vorstellung, man könne damit dem Fachkräftemangel begegnen. Erstens gibt es diese Möglichkeit schon und zweitens ist sie in der Regel lebensfremd. Unterm Strich ist Habecks Vorstoß in Sachen Rente ein hilfloser Versuch, die eklatanten Versäumnisse am Arbeitsmarkt zurechtzubiegen."/DP/jha