Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' zu Merkel/Corona

LEER (dpa-AFX) - 'Ostfriesen-Zeitung' zu Merkel/Corona

So sehr dieser Vergleich auch hinken mag: Genau wie 2015 versäumen es die Kanzlerin und die Länderchefs gerade, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen - ob es nun um Krankheit und Tod oder um Einkommenseinbußen und Jobverlust geht. Ängsten kann man sich am besten stellen, indem man Perspektiven entwickelt. Angela Merkel ist dies auch am Montag wieder nicht gelungen. Und: Die Diskussionen darüber, ob die Grundrechtseinschränkungen verhältnismäßig sind, sollten endlich dort geführt werden, wo sie hingehören: in den Parlamenten./be/DP/zb