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Pressestimme/'Ouest France': Moskaus Nicht-Angriffs-Vorschlag fragwürdig

RENNES (dpa-AFX) - Zu den Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi schreibt die französische Tageszeitung "Ouest France" am Donnerstag:

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"Bei der Methode hat (Kremlchef) Wladimir Putin, der auf die Schwäche und Ermattung der Europäer setzt, bisher keinerlei Zugeständnis gemacht. Er bombardiert systematisch die zivile Infrastruktur Kiews. Er verweigert jegliche Waffenruhe. Er sagt "njet" zu einer aktiven Präsenz der Europäer während der Gespräche. Die einzige Neuheit, die von einem hohen russischen Diplomaten angesprochen wurde: Moskau könnte Nato-Mitgliedstaaten Nicht-Angriffspakte vorschlagen. Welchen Staaten? Dazu gab es keinerlei Präzisierung. Was wie ein Beweis guten Willens wirken könnte, könnte sich auch als Art herausstellen, jegliche Legitimität der Atlantischen Allianz als solche abzustreiten. (...)

Diese individuellen Sicherheitsgarantien (Staat für Staat), die vom russischen Diplomaten angesprochen wurden, scheinen also vor allem zum Ziel zu haben, eine historische Wahrheit vergessen zu machen: Mit Blick auf die Ukraine, hat Moskau seit 30 Jahren systematisch seine eigene Unterschrift und alle Garantien, die Kiew nach dem Fall der Sowjetunion gegeben wurden, mit Füßen getreten."/rbo/DP/zb

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