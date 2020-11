Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Biden/Trump

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Biden/Trump:

"Freilich wird es nicht damit getan sein, den Berg an Scherben zusammenzukehren, den der auch in puncto Zerstörung großkotzige Trump hinterlassen hat. Mit der Erfindung eines angeblichen Wahlbetrugs bürdet der Möchtegern-Autokrat im Weißen Haus seinem Nachfolger eine schwere Hypothek auf. Diese veritable Dolchstoßlegende wird es Joe Biden vielleicht unmöglich machen, eine tief gespaltene Nation wenn schon nicht zu versöhnen, so doch wieder näher zusammenzubringen. Es ist das diabolische Kalkül Donald Trumps, die fake news und den Hass seiner eigenen Präsidentschaft und seines von Anfang an vergifteten Wahlkampfs über die kommenden vier Jahre zu retten. Ein solches Verhalten würde das Ansehen der Demokratie nicht nur in den USA beschädigen. Auch so gesehen ist es eine Mammutaufgabe, die dem neuen Präsidenten bevorsteht."/yyzz/DP/he