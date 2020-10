Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Physik-Nobelpreis/Genzel

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Physik-Nobelpreis/Genzel:

"Kein Mensch hat Schwarze Löcher jemals gesehen - und dennoch zählen sie zu den populärsten Phänomenen des Kosmos. Dass ihre Gravitation so stark ist, dass selbst Licht aus ihnen nicht entweichen kann, beschreibt einerseits einen physikalischen Tatbestand, ist andererseits aber mit dem Hauch des Ungreifbaren und Mysteriösen umgeben, was sie umso faszinierender macht. Ein Physik-Nobelpreis, der für diesen Forschungsbereich verliehen wird, spricht damit automatisch viele Menschen an. Es ist der Traum eines jeden Forscherlebens, diese renommierteste Auszeichnung weltweit zu erhalten. Entsprechend euphorisch hat der Garchinger Astrophysiker Reinhard Genzel reagiert. Die Würdigung seiner Leistungen ist Ansporn für den Wissenshaftstandort Deutschland: Wer die Zukunft gewinnen will, muss international in der Spitzenliga dabei sein."/yyzz/DP/he