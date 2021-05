Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Union/Maaßen

PASSAU (dpa-AFX) - 'Passauer Neue Presse' zu Union/Maaßen

Denen in der Union, die trotz Umfrageflaute noch immer an den Wahlsieg glauben, hat Maaßen einen Bärendienst erwiesen. Dessen Kür zum CDU-Direktkandidaten in Südthüringen erlaubt es der politischen Konkurrenz, die Union insgesamt als unsicheren Kantonisten hinzustellen, der sich nicht scheut, auch ganz rechtsaußen Stimmen zu fischen. Das mag im Osten dazu führen, dass man ins Wählerpotenzial der AfD einbrechen kann - was den Unionsparteien im Westen aber einen schweren Imageschaden zufügt. Für die Aussichten bei der Bundestagswahl ist das deshalb so misslich, weil das Abschneiden von CDU und CSU zu großen Teilen davon abhängt, wie man sich im Kräfteringen mit den Grünen schlägt. Einer ergrünten Union, die Ökologie und Ökonomie versöhnen will, wird nur dann vertraut, wenn sie nicht gleichzeitig die rechte Karte spielt./be/DP/zb