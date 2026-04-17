Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu 1000-Euro-Prämie

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu 1000-Euro-Prämie:

"Es hätte Union und SPD klar sein müssen, dass auch Staatsdiener die Prämie gerne haben wollen. Dummerweise strecken sich die Finanzminister von Bund und Ländern in diesen Monaten angestrengt, um die klaffenden Löcher im Haushalt des nächsten Jahres stopfen zu können. Zusatzbelastung der Unternehmen, Zusatzbelastung der Staatskasse? Besondere Ironie der Sache: Die Betriebe wären es, die erstens die Prämie für ihre Mitarbeiter erwirtschaften müssten und zweitens auch die zusätzlichen Steuern, die die öffentliche Hand für den Bonus benötigte. Dieser Schachzug war unüberlegt und ein Anfängerfehler."/yyzz/DP/he