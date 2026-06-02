Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Asylreform

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Asylreform:

"Ob die künftigen Mechanismen zur Rückführung überhaupt funktionieren, ist noch offen. Dass die Reform gelingt, ist aber die Voraussetzung dafür, dass Europa und Deutschland endlich sinnvoll über drängende Fragen diskutieren können: Wie kann die Asylmigration sauber von der Erwerbsmigration getrennt werden? Wäre es nicht menschlicher, direkt in den Krisengebieten die Menschen zu identifizieren, die am meisten Schutz benötigen? Was ist nötig, um Verfahren zügiger zu entscheiden und die Menschen dann möglichst gut in die Gesellschaft zu integrieren? Im besten Fall ist die Asylreform der Anfang vom Ende einer völlig vergifteten Zuwanderungsdebatte. Im schlechtesten, nämlich dann, wenn sie wirkungslos verpufft, droht sie den Anfang vom Ende des humanen Asylrechts in Europa einzuleiten."/DP/jha