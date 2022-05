Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu den Berliner Wahlpannen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu den Berliner Wahlpannen:

"In Zeiten, in denen die Demokratie von, ihr feindlich gesinnten Kräften in die Zange genommen wird, in denen Fake-News und wilde Verschwörungstheorien um sich greifen und zunehmend die Legitimität von Volksvertretern infrage gestellt wird, müssen Wahlergebnisse erst recht über jeden Zweifel erhaben sein. Darum ist der Bundestag gefordert, dem Antrag des Bundeswahlleiters zu entsprechen. Berlin indes hat wieder mal bewiesen, dass in dieser Stadt nicht einmal das Selbstverständliche funktioniert. Man kann eine gewisse Nonchalance ja schick finden. Doch wenn es um Wahlen geht, ist - mit Verlaub - Scheißegal-Mentalität fehl am Platze."/be/DP/he