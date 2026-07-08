Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Elterngeldreform

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PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Elterngeldreform:

"Die Familienförderung ist bei Schwarz-Rot zur Verhandlungsmasse geworden. Die Koalition will die Bezugsdauer des Elterngeldes von bis zu 14 auf künftig zwölf Monate senken, obwohl es seit der Einführung 2007 die beliebteste familienpolitische Leistung ist. Dass gleichzeitig Mindest- und Höchstbetrag steigen sollen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Familien, die ständig zu hören bekommen, wie sehr ihr Wohl den Koalitionären am Herzen liegt, eine Menge Geld verlieren. Wer eine Leistung kürzt, die den Übergang in eine neue Lebensphase abfedert, spart nicht nur. Er riskiert Vertrauen."/DP/jha