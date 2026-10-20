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Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Investitionsgipfel

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Investitionsgipfel:

"Jensen Huang, Chef des Chipentwicklers Nvidia, beklagt den technologischen Rückstand und bescheinigt Deutschland zugleich große Talente. Er fordert, endlich an die Arbeit zu gehen. Natürlich spricht da ein Verkäufer, der seine KI-Chips absetzen will. Die Regierung muss nicht jede Forderung von Investoren erfüllen. Doch sie muss ihre großen Versprechen einlösen. Mit schnelleren Verfahren, berechenbaren Regeln, einer funktionierenden digitalen Verwaltung und bezahlbarer Energie. Dazu gehören Sozialreformen, die den Staat dauerhaft handlungsfähig halten. All das wäre die beste Werbeoffensive. Merz muss dafür sorgen, dass das Angebot stimmt."/DP/jha

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