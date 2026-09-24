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Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Maßnahmen gegen Sozialbetrug

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Maßnahmen gegen Sozialbetrug:

"Ein Kompetenzzentrum ersetzt keine Ermittler. Eine digitale Meldung entbindet die Behörden nicht von der Pflicht, vor Ort genau hinzuschauen und zu kontrollieren. Entscheidend wird sein, ob die Hintermänner ihre Gewinne verlieren, ob Schrottvermieter aus dem Verkehr gezogen werden und ob Schein-Arbeitgeber die Konsequenzen so sehr fürchten, dass sie ihr menschenverachtendes Geschäft an den Nagel hängen. Erst wenn es gelingt, die Netzwerke hinter der Ausbeutung zu zerschlagen, wird sich an den unhaltbaren Zuständen in vielen Städten etwas ändern. Sie schaden nicht nur den Betroffenen, sondern auch dem Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat."/yyzz/DP/men

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