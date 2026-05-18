Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Milliardenplan für den Zivilschutz

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Milliardenplan für den Zivilschutz:

"Während Verteidigungsminister Boris Pistorius die überfällige Generalsanierung der Bundeswehr angeht, macht sich Innenminister Alexander Dobrindt daran, den Zivilschutz wieder flott zu bekommen. Mit einem Sofortprogramm will er Bunker ertüchtigen, zusätzliche Feldbetten und Zivilschutz-Spezialfahrzeuge anschaffen. Doch die dafür vorgesehenen zehn Milliarden Euro können nur der Anfang sein. Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigt aber ein Vorhaben, das der Dobrindt-Plan jetzt formuliert: Zufluchtsräume wie Bunker, Tiefgaragen und Tunnel sollen in die Bundes-Warn-App NINA integriert werden. Unfassbar, dass das nicht längst passiert ist. Schon vor Jahren hätten die deutschen Verantwortlichen aufwachen müssen. Aber wahrscheinlich ist es zu allen Zeiten töricht, sich nicht auf das Schlimmste vorzubereiten. Das Beste hoffen und alles für den Frieden tun sollten wir trotzdem."/DP/jha